Der Ausblick des Deutsche-Bank-Fondsriesen DWS soll beruhigen. Eine Rezession drohe nicht, aber Gold könnte als sicherer Hafen 2019 helfen. Was die Verwalter von 700 Milliarden Euro für das kommende Jahr erwarten.

Die globalen Aktienmärkte taumeln in dieser Woche mal wieder, die erwartete Jahresendrally, die manche Aktie wieder ins Plus bringen könnte, bleibt weiterhin ein frommer Wunsch. Das Umfeld wird von Investoren als immer unfreundlicher empfunden, die Angst vor einer Rezession geht um. Der Dax notiert so tief, wie zuletzt Anfang Dezember 2016. Steigende Zinsen und die Diskussionen über Zolltarife zwischen China und den USA setzen allen Märkten zu. In Europa sind Investoren von der Unsicherheit beim Brexit, den Diskussionen über die Verschuldung Italiens und von den Türkei-Turbulenzen irritiert. Aber je unruhiger die Börsen werden, desto gelassener treten diejenigen öffentlich auf, die Milliardenvermögen anlegen und mit der gestiegenen Volatilität umgehen müssen.

Am Donnerstag, als der Dax zeitweise um mehr als 2,5 Prozent gefallen ist, wagten die Chefanleger der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS einen Ausblick auf 2019. Die DWS ist Deutschlands größtes Fondshaus mit knapp 700 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, die Aktien-, Renten-, Immobilienfonds und Mischungen aus diesen Anlagen werden weltweit verkauft.

Stefan Kreuzkamp, Chief Investment Officer DWS, ist derjenige für den Blick auf das große Ganze: Eine Rezession erwartet er nicht. Er hat in der Historie nach vergleichbaren Mustern wie heute gesucht und verschiedene Wirtschaftsindikatoren daraufhin geprüft, ob die jetzt dafürsprechen, dass sich der Wirtschaftsmotor ...

