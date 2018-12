Die Firmen richten europaweit 39 Standorte ein. Die Tankstellen sollen auf den Hauptverkehrsachsen zwischen Spanien und Polen entstehen.

Ein Konsortium aus Unternehmen der Auto-, Mineralöl- und Finanzindustrie will ein europaweites Netz mit 39 Flüssiggas-Tankstellen bauen. Zudem sollen 2000 weitere Lkw auf die Straßen kommen, die mit verflüssigtem Erdgas (LNG) angetrieben sind, teilte die deutsche Shell-Organisation am Donnerstag in Hamburg mit.

Die Tankstellen werden in Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Polen und Spanien gebaut. ...

