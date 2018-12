Das Defizit der US-Handelsbilanz ist auf den höchsten Stand seit 10 Jahren geklettert. 55,5 Milliarden US-Dollar ist das höchste Minus seit Oktober 2008. Ausgerechnet im Handel mit dem größten Rivalen China erreichte das US-Defizit sogar ein Rekordhoch. Für US-Präsident Donald Trump ist das keine gute Nachricht. Eigentlich will er durch seine Handelspolitik das Defizit im Außenhandel deutlich senken. Doch es zeigt sich, dass Trumps Vorgehen bislang erfolglos bleibt - und womöglich sogar kontraproduktiv ist. Die Börsen in NY sind wieder geöffnet und starten deutlich im Minus. Auch der Dax verliert heute annähernd drei Prozent. Die Affäre um die verhaftete Huawei Finanzchefin sorgt für mächtige Missstimmung. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern an der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß