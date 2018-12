Technologieaktien, besonders die beliebten FAANG-Aktien, waren in der ersten Hälfte des Jahres ein Renner. Inzwischen liegen sie wie Blei in den Depots der Anleger und immer öfter wird der Verkaufsknopf gedrückt. Die Apple-Aktie blickt deshalb auf eine Talfahrt zurück, die den Kurs in den letzten neun Wochen von 233,47 US-Dollar im Tief auf 170,26 US-Dollar hat zurückfallen lassen.

In den Tagen danach zeigte sich zwar wieder ein etwas ausgeprägteres Kaufinteresse, doch da sich dieses an den ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...