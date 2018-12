In der zweiten Oktoberhälfte vollzog die Volkswagen-Aktie einen steilen Kursanstieg. Ausgehend von dem am 25. Oktober bei 131,44 Euro markierten Tief stieg der Wert bis zum 2. November auf 159,98 Euro an. Der anschließende Rückfall führte den Kurs auf die 50-Tagelinie zurück. Sie wurde zur Monatsmitte für einige Tage unterschritten, konnte in der zweiten Monatshälfte jedoch weitgehend verteidigt werden.

An diesem Montag schöpften die Käufer neue Hoffnung. Sie spekulierten auf ein Ende des Handelsstreits ... (Dr. Bernd Heim)

