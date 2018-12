(shareribs.com) Washington 06.12.2018 - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche deutlich zurückgegangen. Die Förderung stagnierte derweil auf sehr hohem Niveau. Wie die Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 7,3 Mio. Barrel auf 443,2 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Bestände liegen damit um sechs Prozent über dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...