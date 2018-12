Die Deutsche Börse muss eine Meldung richtig stellten: Die Deutsche Börse hat am Mittwoch gemeldet, dass die DMG Mori Aktiengesellschaft am 27. Dezember 2018 nach der Fast-Exit-Regel aus dem SDAX-Index ausscheiden wird. Diese Angabe ist nicht korrekt; DMG Mori bleibt in SDAX. Dementsprechend wird die VARTA AG auch nicht in den SDAX-Index nachrücken, so die Börse

