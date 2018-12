Die E.on-Aktie wirkt in diesen Tagen nicht ganz so angeschlagen wie andere Titel im DAX, doch auch sie ist seit Mitte November in einer Korrektur gefangen. Die in der vergangenen Woche vorhandene Chance, die Konsolidierung zu beenden und die am 15. Oktober bei 8,16 Euro begonnene Aufwärtsbewegung fortzusetzen, konnte von den Käufern nicht genutzt werden.

Nachdem die Aktie am 19. November die Marke von 9,30 Euro erreichte, setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Wert in der Zwischenzeit wieder ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...