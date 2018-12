Die Aktie der Deutschen Bank konnte sich Ende November etwas stabilisieren und leichte Kursgewinne verzeichnen. Der Kurs löste sich von den zuvor erreichten neuen Jahrestiefs und stieg wieder bis in den Bereich von 8,70 Euro an. Hier endete die kurze Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche und die Aktie setzte ihre Abwärtsbewegung weiter fort.

Die kurze Erholungsphase stellt deshalb nicht mehr als eine technische Gegenreaktion auf die kräftigen Verluste der Vorwochen dar. Aktuell gewinnt ... (Dr. Bernd Heim)

