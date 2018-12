Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.LMI: Lion E-Mobility am 6.12. -12,53%, Volumen 189% normaler Tage , RIGN: Transocean am 6.12. -12,12%, Volumen 235% normaler Tage , SNH: Steinhoff am 6.12. -11,30%, Volumen 101% normaler Tage , UA: Under Armour am 6.12. 3,13%, Volumen 100% normaler Tage , SEDG: SolarEdge am 6.12. 4,77%, Volumen 177% normaler Tage , WWE: World Wrestling Entertainment am 6.12. 7,00%, Volumen 150% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. World Wrestling Entert ... WWE 76.570 7.00% SolarEdge SEDG 40.380 4.77% Under Armour UA 24.070 3.13% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...