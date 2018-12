Das hat ja nicht lange gedauert! Nur kurz nach Erhalt der Business to Business-Vertriebslizenz ('B2B') von Health Canada, die es RavenQuest BioMed Inc. (ISIN: CA7543871080 / CSE: RQB) ermöglicht, Verkäufe an andere lizenzierte Hersteller durchzuführen, konnte bereits die erste Cannabis-Verkaufstransaktion vereinbart werden. Damit läutet RavenQuest als eines der ersten Unternehmen in Kanada für sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...