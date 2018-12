Neue Technologien wirken sich auf das Wettbewerbsumfeld und die Geschäftsbasis der Chemieindustrie aus. Um im Digitalisierungszeitalter weiterhin auf Erfolgskurs zu bleiben und dem wachsenden Konkurrenzdruck standzuhalten, gleichzeitig auch den durchweg hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, müssen sich branchenangehörige Unternehmen neuen Technologien öffnen. Eine Möglichkeit der Effizienzsteigerung bildet Robotic Process Automation (RPA) zur Bearbeitung operativer Geschäftsprozesse.

Digitale Transformation

Aktuell wandelt sich die Chemieindustrie in Deutschland stärker als in den Jahrzehnten zuvor: Neben einer gesteigerten Wettbewerbsintensität sowohl auf dem Heimatmarkt Europa als auch auf den Exportmärkten und kontinuierlichen Innovations- und Verbesserungsprozessen wird die Branche zukünftig von Veränderungen geprägt sein, die einen sehr durchgreifenden Einfluss auf Produktportfolios, Wertschöpfungsstrukturen und Geschäftsmodelle haben. So tritt die Chemieindustrie aktuell in eine Phase ein, in der Nachhaltigkeit, zirkuläre Wirtschaft und allem voran Digitalisierung als zentrale Themen eine Schlüsselrolle einnehmen. Laut der VCI- und Deloitte-Studie "Chemie 4.0 - Wachstum durch Innovation in einer Welt im Umbruch" planen Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren, mehr als eine Milliarde Euro in Digitalisierungsprojekte oder neue digitale Geschäftsmodelle zu investieren.

Der Oberbegriff Digitalisierung fasst nicht nur Auslöser für grundlegende Neugestaltungen in der Chemiebranche zusammen, sondern bietet gleichzeitig auch Möglichkeiten, um den Wandel erfolgreich mitzugestalten oder sogar ganz neue Geschäfts- und Servicebereiche zu erschließen. Digitale Lösungen bezeichnen Wertschöpfungsstrukturen, die bestehende Prozesse, Produkte oder Geschäftsmodelle fundamental verändern. Im Fokus steht dabei, Produkte und Services digital zu ergänzen, um den Kundennutzen zu steigern. Hierbei trifft auch die nach und nach ansteigende Datenflut auf etablierte, oft sehr unternehmensspezifische Bestandssysteme. In diese sollen die zusätzlichen Informationen, teils ohne standardisierte Schnittstellen, eingepflegt und verarbeitet werden. Um die Datenflut in den historisch gewachsenen Architekturen sinnvoll und ohne Personalaufwand bewältigen zu können, erhöhen neue Technologien wie Robotic Process ...

