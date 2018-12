Kleine Überraschungen am Flughafen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Eastern Partnership Business Forum ... » Eternit-Hatschek (Günter Luntsch) Flughafen Wien NIKOLO TOUR AM FLUGHAFEN WIEN Nachdem der Nikolo gestern beim City Airport Train Schokoteddybären verteilt hat, war er dann auch noch am Flughafen Wien in der Besucherwelt! Gelandet mit einem Flugzeug von Austrian Airlines hat er rund 30 kleine Gäste überrascht. Bei der Rundfahrt am Vorfeld konnten sie ihn schon beim Landen erspähen, im Erlebnisraum der Besucherwelt hat er sie dann mit kleinen Geschenken überrascht und wie es sich für den Nikolo gehört, konnte er auch über jeden kleinen Besucher etwas tolles aus seinem ...

