Fed könnte ihren geldpolitischen Kurs anpassen Wall Street mit Erholung, dennoch unter Druck OPEC traf gestern keine Entscheidung CDU-Parteitag findet heute statt DE30: Bären dominieren weiter

Das Wall Street Journal berichtete am Donnerstag, dass die Fed nach einer Zinserhöhung im Dezember einen "wait and see"-Ansatz in Erwägung ziehen könnte, was die Märkte bei ihrer zunehmenden Skepsis gegenüber dem Tempo des geldpolitischen Straffungsprozesses bestätigt. Besondere Zweifel kamen auf, als selbst vom FOMC-Chef Jerome Powell (und anderen Mitgliedern) jüngst dovische Töne kamen. Nachdem die Wall Street gestern deutlich tiefer eröffnete und sich während der Sitzung in Asien und Europa weiter abwärts bewegte, war am späten Nachmittag beim S&P 500 bei 2.621 Punkten eine scharfe Umkehrung zu beobachten. Dieses technische Niveau stimmt in etwa mit dem vor zwei Wochen ausgebildeten Doppelboden im D1-Chart überein. Am Ende des Handelstages waren die Käufer sogar in der Lage den Kurs für 2018 wieder in die Gewinnzone zu bringen, wobei der oben erwähnte Bericht seinen Beitrag zur Erholung geleistet haben dürfte. Der markbreite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...