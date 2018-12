Kapsch TrafficCom hat die Beteiligung an ParkJockey Global Inc., USA, verkauft. Die Transaktion wird voraussichtlich zu einem außerordentlichen Finanzertrag in Höhe von rund 5 Mio. Euro führen, wie das Unternehmen mitteilt. Kapsch TrafficCom war seit 2016 an ParkJockey beteiligt. Das Unternehmen stellt intelligente Parklösungen für Parkhäuser und sonstige Stellplätze abseits des Straßenraums zur Verfügung. Durch die vermehrte Integration zusätzlicher, nicht transportbezogener Dienstleistungen seitens ParkJockey, sank der strategische Beitrag zum Kerngeschäft von Kapsch TrafficCom. Somit wurde ein Angebot von ParkJockey, die von Kapsch TrafficCom gehaltenen Anteile zurückzukaufen, angenommen.

