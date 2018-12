Unbestrittener Marktführer bei der DNA-Sequenzierung Unternehmen tätigt weiterhin hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung Starker Cashflow könnte Dividenden ermöglichen, wenn sich Branche stabilisiert Illumina effizienter als seine Hauptkonkurrenten? Mögliche inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation

Die Biotech-Ieindustrie ist zweifellos eine profitable Branche, besonders wenn man bedenkt, wie wichtig die Gesundheit der Menschen ist. Der Erfolg in diesem Bereich ist in hohem Maße eine Frage der Innovation und der Wettbewerbsfähigkeit bei der Entwicklung neuer Medikamente. Bevor einem Patienten jedoch ein geeignetes Medikament empfohlen werden kann, muss eine Krankheit diagnostiziert werden. Hier setzt Illumina (ILMN.US / ISIN: US4523271090), das US-Biotech-Unternehmen, an.

Mit dem Wachstum der Geschäftsaktivitäten von Illumina steigen auch die F&E-Ausgaben. Durch die Beibehaltung eines relativ stabilen Anteils der F&E-Aufwendungen im Verhältnis zum Umsatz konnte sich das Unternehmen gegenüber seinen Wettbewerbern behaupten. Quelle: Bloomberg, XTB Research Illumina wurde 1998 gegründet und konzentriert sich in seinem Kerngeschäft auf die Bereitstellung von Geräten und Dienstleistungen, die für die DNA-Sequenzierung und -Analyse benötigt werden. Dank ständiger Innovation gelang es Illumina, die Kosten für die Sequenzierung der DNA einer einzelnen Person von rund 100 Millionen US-Dollar im Jahr 2001 (als die erste DNA sequenziert wurde) auf nur noch 1.000 US-Dollar zu senken. Darüber hinaus glauben die Führungskräfte des Unternehmens, dass sie in nur zwei Jahren Maschinen entwickeln werden, die in der Lage sind, eine einzige DNA für 100 US-Dollar zu sequenzieren. Die Zahlen sehen beeindruckend aus, doch warum ist die DNA-Sequenzierung überhaupt wichtig? Prävention ist hier das Schlüsselwort. Wissenschaftler glauben, dass die ...

