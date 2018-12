Die Wiener Privatbank lud zu einem Pressefrühstuck mit den Fondsmanagern Wolfgang Matejka und Florian Rainer. Gleich vorweg: Sie sind optimistisch für den europäischen, speziell auch den heimischen Aktienmarkt. Auch Wiener Privatbank-Vorstand Eduard Berger, der schon viele Ups und Downs am Markt erlebt hat, ist zuversichtlich. "Nach dem jüngsten Rücksetzer sollte man beginnen, in den Markt zu gehen. Es wird sicher wieder versöhnlicher". Auf dem aktuellen Niveau sei am europäischen Markt sehr viel Negatives eingepreist. "Uns würden deutlich höhere Notierungen zum Jahresende nicht überraschen", meint etwa Florian Rainer. Seine Top-Holdings aus Österreich: CA Immo und Do&Co. Für Rainer ist die CA Immo unter den attraktivsten Immo-Werten in ganz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...