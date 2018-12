CDU wählt am Nachmittag neuen Vorsitzenden DE30 versucht erneut die 11.000 Punkte zurückzuerobern Fresenius gibt zum zweiten Mal eine Gewinnwarnung heraus

Die europäischen Aktienindizes erholen sich am Freitag, nachdem in der gestrigen Sitzung schwere Verluste verzeichnet wurden. Schwedische und britische Aktien entwickeln sich besser als ihre Konkurrenten aus der Region, während russische und deutsche Aktien am stärksten zurückblieben. Einzelhändler und Komsumgüterunternehmen gehören zu den stärksten Titeln, während die Automobilindustrie am schlechtesten performt.

Der DE30 stürzte gestern stark ab und berührte die untere Grenze der Unterstützungszone zwischen 10.760 und 11.830 Punkten. Nach der heutigen flachen Eröffnung bewegte sich der deutsche Leitindex wieder nach unten. Diese anfänglichen Verluste konnten jedoch bereits weitgehend ausgeglichen werden, so dass die Chance besteht, dass der DE30 wieder über die psychologisch wichtige 11.000 Punkte-Marke zurückkehrt. Beachten Sie, dass die Kursbewegungen auch von innenpolitischen Fragen beeinflusst werden ...

