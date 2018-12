In letzter Minute hat der Iran dem OPEC-Abkommen zugestimmt und wurde von den Kürzungen ausgenommen. Die Gesamtkürzung der OPEC wird 800 Tsd. Mio. Barrel pro Tag betragen, aber auch Länder von außerhalb des Kartells (OPEC+) planen eine Produktionskürzung. Russland vereinbart, seine Produktion um 400 Tsd. Barrel pro Tag zu kürzen, so dass das Abkommen der OPEC+ in einer Kürzung um 1,2 Mio. Barrel pro Tag resultiert. Die Ölsorte Brent steigt um 4,5% auf 63 USD. Offenlegung ...

