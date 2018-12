Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Post-Tochter Streetscooter hat nun auch für ihr Einstiegsmodell Work die Zulassung des Kraftfahrtbundesamts zur Produktion des Elektrolieferwagens in Großserie erhalten. Damit darf auch dieses Modell bei größeren Bestellungen im Inland und im EU-Ausland inklusive der Schweiz und Norwegen zugelassen werden. Die Genehmigung vereinfache auch die Zulassung von Streetscooter in Nicht-EU-Staaten, teilte die Deutsche Post mit.

"Das Interesse für den Streetscooter von Unternehmen mit Großflotten, Gewerbetreibenden und kommunalen Betrieben ist groß. Durch die Großseriengenehmigung können auch große Fahrzeugmengen bei Flottenbestellungen problemlos zugelassen werden, und das auch im Ausland", sagte Achim Kampker, CEO der Streetscooter GmbH. "Wir bekommen viele Anfragen und konkrete Bestellungen aus dem Ausland. Jetzt können wir gerade große Aufträge noch besser und schneller bedienen." Gerade angesichts der steigenden Produktionsstückzahlen sei die Zulassung durch das KBA ein "ganz entscheidender Schritt".

Die sogenannte "EG-Typgenehmigung für Großserien" wird Fahrzeugherstellern vom deutschen Kraftfahrtbundesamt erteilt. Sie bestätigt, dass strenge Produktionsstandards auch bei Produktionsmengen von vielen Tausend Fahrzeugen eingehalten werden.

Das im Oktober in Produktion gegangene neue Modell Work XL, das Streetscooter gemeinsam mit dem Autohersteller Ford in dessen Kölner Werk baut, besitzt die Großseriengenehmigung nach Unternehmensangaben bereits.

Bereits heute fahren Streetscooter im europäischen Ausland: Der englische Milchlieferant Milk & More beispielsweise erwarb Mitte dieses Jahres 200 Fahrzeuge. Darüber hinaus sind in den Niederlanden und in Österreich Streetscooter für die DHL im Einsatz.

December 07, 2018

