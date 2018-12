Naturschützer kritisieren, dass die geplante Seilbahn über den Rhein auch über das Naturschutzgebiet Taubergießen führen soll. Der Europa-Park Rust legt die Baupläne auf Eis.

Als Reaktion auf Proteste von Umweltschützern stoppt der Europa-Park in Rust bei Freiburg vorerst seine Pläne zum Bau einer Seilbahn nach Frankreich. In den nächsten fünf Jahren werde der Freizeitpark bei den Behörden keinen Antrag auf Genehmigung stellen, teilte Geschäftsführer Michael Mack am Freitag mit.

Diese Zeit solle für Gespräche mit Naturschützern und eine intensive Bürgerbeteiligung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...