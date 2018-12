An einer internationalen Razzia gegen mutmaßliche Geldfälscher waren 900 Polizisten in rund 180 Untersuchungen beteiligt. Sichergestellt wurden Falschgeld, Drogen und Waffen.

Mit einer internationalen Razzia ist die Polizei gegen mutmaßliche Geldfälscher vorgegangen. In Deutschland waren in dieser Woche 900 Polizisten an fast 180 Durchsuchungen in allen Bundesländern beteiligt. Gegen 160 Verdächtige werde bundesweit ermittelt, teilte das Bayerische Landeskriminalamt am ...

