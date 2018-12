Die neuen Zahlen von Vonovia (= 9-Monats-Zahlen 2018) konnten sich durchaus sehen lassen. Bei Immobilien-Unternehmen ist der Blick auf die Kennzahl Funds from Operations = FFO interessant. Und da hieß es in Bezug auf das FFO 1 bei Vonovia: Ein Anstieg in den ersten neun Monaten 2019 von 12,7% auf 778,2 Mio. Euro gegenüber dem Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraums (= 690,5 Mio. Euro). Die zugekaufte BUWOG wurde dabei nicht berücksichtigt, wohl aber die zugekaufte Victoria Park (Schweden). ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...