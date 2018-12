Der Kurs der Exxon Mobil-Aktie macht den Anschein, als ob er sich aus der vorherigen Abwärtsbewegung befreit und in eine Aufwärtsbewegung übergeht. Die GDs (38; 100; 200) sind dabei aber immer noch Widerstände, denn wir befinden uns erst in den Anfängen einer solchen möglichen Bewegung. Im MACD könnte bald ein Verkaufssignal gebildet werden, nachdem es zuletzt zu einem Kaufsignal kam. Die SSTOC zeigte einen überkauften Bereich an. Aus diesem entfernt sich die %K-Linie nun.

