Annegret Kramp-Karrenbauer beerbt Angela Merkel mit knappem Ergebnis als CDU-Vorsitzende. Was das für die Partei bedeutet und was wirtschaftspolitisch von ihr zu erwarten ist.

Was bedeutet das sehr knappe Ergebnis für die CDU?

52 Prozent der CDU-Delegierten haben Annegret Kramp-Karrenbauer zur Parteivorsitzenden gewählt, in der Stichwahl vereinte ihr schärfster Konkurrent um den Vorsitz, der ehemalige Fraktionschef Friedrich Merz, immerhin 48 Prozent hinter sich.

Vor allem die Vertreter der Wirtschaftsflügels und die Konservativen in der Union sind enttäuscht. Weil sie sich wenig Chancen ausrechnen, nach der für sie schon schwierigen Ära Merkel nun mehr von ihren Vorstellungen in der Politik unterzubringen. Und weil sie denken, dass nun die rechtsgerichtete AfD noch weiter unzufriedene Wähler von der Union abwerben kann.

Manche Vertreter des Wirtschaftsflügels, von der Mittelstandsvereinigung MIT oder vom Parlamentskreis Mittelstand PKM im Bundestag, hatten intern und auch nach außen schon angekündigt, dass sie es schlecht wegstecken würden, sollte Merz es nicht werden. Fragt man sie nun, ob das eine Abspaltung und womöglich eine Neugründung einer Partei bedeute, rudern die Vertreter aus dem Merz-Lager nun aber zurück. Es stimmt ja auch: Demokratie funktioniert auch in einer Partei immer nur, wenn die Unterlegenen den Willen der Mehrheit akzeptieren. Und was Hans-Olaf Henkel twittert, der zeitweilig für die damals noch nicht so rechtsgerichtete ...

