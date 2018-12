So einen Wahlkrimi haben die Christdemokraten noch nie erlebt. Am Ende beerbt Annegret Kramp-Karrenbauer Parteichefin Angela Merkel als CDU-Chefin.

Es wird nicht die letzte Nervenprobe gewesen sein, die Annegret Kramp-Karrenbauer bestehen muss - aber es dürfte für längere Zeit die härteste gewesen sein. Gleich zweimal müssen die rund 1000 Delegierten am Freitag auf dem Parteitag in Hamburg ihre Tischwahlkabinen aus Pappe zur Wahl der Nachfolgerin von Parteichefin Angela Merkel vor sich aufklappen.

Am Ende entscheidet eine Stichwahl zwischen der Generalsekretärin und dem früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Es ist ein Wahlkrimi erster Güte.

Aber es geht ja auch um was: Darum, ob die Partei nach den gut 18 Jahren der Ära Merkel weitgehend mit dem Kurs der Vorsitzenden bricht, wie dies Merz vor hatte. Oder ob die CDU doch lieber einen Modernisierungskurs mit mehr Debatte und Lebendigkeit will, für den Kramp-Karrenbauer steht - einen Aufbruch ohne Bruch.

Als das Ergebnis endlich feststeht, kommen Merz und Spahn an Kramp-Karrenbauers Platz im Plenum und gratulieren. Dann geht die Saarländerin Richtung Podium. Merkel kommt ihr entgegen, die Frauen umarmen sich. Erleichterung ist zu spüren, bei beiden.

Kramp-Karrenbauer ist die Spannung der vergangenen Stunden anzusehen, irgendetwas wischt sie sich aus dem Gesicht, es könnten ein paar Tränen der Rührung gewesen sein.

Allen im Saal ist klar: Kramp-Karrenbauer war die Wunsch-Kandidatin Merkels für deren Erbe an der Parteispitze - auch wenn sich die Kanzlerin in den zurückliegenden Wahlkampf-Wochen strikte Neutralität auferlegt hatte.

Es geht auch um Merkel selbst und ihre Lage als Kanzlerin einer nach wie vor taumelnden großen Koalition an diesem Herbsttag in Hamburg. Hätten sich Merz und damit sein Freund und Förderer Wolfgang Schäuble durchgesetzt, wäre das so gut wie sicher als weitere Schwächung der ohnehin angeschlagenen Kanzlerin gewertet worden. Auch in internationalen Krisen hätte es Merkels Verhandlungsposition nicht gestärkt, wenn ihre eigene Partei von einem ausgewiesenen Kritiker ihrer Politik geführt worden wäre.

Die "Rache der alten Männer" an Merkel, die manche in der Kandidatur von Merz sahen, ist ausgeblieben. Schäuble musste sich nach der CDU-Spendenaffäre vor 18 Jahren dem Machtwillen Merkels beugen. Dann hatte Merkel Merz vom Fraktionsvorsitz verdrängt. Vergessen haben beide ihr das nie.

Doch zurück zu AKK, wie Kramp-Karrenbauer in ihrer Partei genannt wird: Es ist kurz vor 17.00 Uhr, als der schleswig-holsteinische ...

