Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SWUT: SW Umwelttechnik am 7.12. -20,00%, Volumen 4% normaler Tage , AMD: Advanced Micro Devices, Inc. am 7.12. -8,64%, Volumen 130% normaler Tage , SMTC: Semtech Corporation am 7.12. -7,48%, Volumen 136% normaler Tage , M8U1: Hanwha Q Cells am 7.12. -0,10%, Volumen 36% normaler Tage , BKS: BKS Bank Stamm am 7.12. 0,00%, Volumen 126% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 7.12. 0,51%, Volumen 29% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. RHI Magnesita RHIM 39.700 0.51% BKS Bank Stamm BKS 16.700 0.00% Hanwha Q Cells M8U1 9.680 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...