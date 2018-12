08.12.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "In unserer neuen Analyse haben wir unsere Kaufempfehlung mit reduziertem Kursziel von 115,5 Euro (zuvor 130) für Lenzing bestätigt. Die Kürzung des Kursziels reflektiert vor allem den Stopp des Ausbaus der Lyocell-Kapazitäten in den USA. Nach dem Ausbaustopp in den USA wird Lenzing seine Produktionskapazitäten an Spezialfasern erst Ende 2021 nennenswert steigern können, wenn der Ausbau in Thailand abgeschlossen ist. Daher mussten wir unsere Schätzungen ...

