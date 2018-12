Annegret Kramp-Karrenbauer ist neue CDU-Chefin. Für die Kanzlerin ist das ein Segen und für die CDU ein Glück, für Schäuble und Merz eine Schmach - und für die politische Konkurrenz eine schlechte Nachricht.

Angela Merkel gestattete sich einen Anflug von Exaltiertheit, das kommt nicht alle Tage vor. Ein breites Lachen der Begeisterung huschte über ihr Gesicht, sie klatschte lebhaft, heftig, frenetisch fast, sechs, sieben Sekunden lang - bevor sie sich plötzlich besann, sich wieder staatsräsonale Zurückhaltung auferlegte und ihren Gesichtszügen befahl, kanzlerprofessionellen Gleichmut auszustrahlen. Schließlich ging es bei der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden gestern Nachmittag in Hamburg auch um ihr Erbe - um das fast tränenerstickte "Danke, Angela", das Annegret Kramp-Karrenbauer ihr nach 18 Jahren als CDU-Parteichefin hinterherrief - und dass Friedrich Merz ihr mit dröhnendem Schweigen vorenthielt.

Am Ende standen nicht nur AKK und Friedrich Merz zur Wahl, sondern auch Angela Merkel und Wolfgang Schäuble, und bei allem Jubel über das "Fest der Demokratie", in das selbst die politischen Gegner einstimmten: In Hamburg waren, noch einmal, zwei politische Großmächte zu besichtigen, die einen Stellvertreter-Krieg führten.

Und Wolfgang Schäuble hat ihn erneut verloren, auch stilistisch. Schäuble hat bereits vor der Bayern-Wahl im September ein politisches Erdbeben prophezeit - und war seither als eine Art dunkel raunender Chefaufrührer in seiner Partei unterwegs. Er hat Friedrich Merz nicht nur aus politischer Überzeugung aufs Schild gehoben, sondern aus tiefstem Herzen, aus später Vergeltungssucht: um die Ära Merkel so unrühmlich wie möglich zu beenden.

Und Merz, der Mini-Schäuble, wie dieser von männlichem Superioritäts- und Intelligenzstolz getrieben, hat sich monatelang auf sein Comeback vorbereitet - ein Comeback, das er recht unverhohlen (und von Teilen der Medien fast schon patenschaftlich unterstützt) als stillen, späten Putsch gegen die bleierne Merkel-Zeit verstand: gegen die entschiedene Unentschiedenheit der Kanzlerin.

Merkel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...