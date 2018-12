Die Opec ist eine Organisation, welche 1960, als Reaktion einiger ölreicher Staaten auf die Ausbeutung durch internationale Ölkonzerne, nach dem Ende des zweiten Weltkrieges gegründet wurde. In den Nachwehen des zweiten Weltkrieges wurde, mehr und mehr Ölquellen erschlossen, was zu drastischen Preisverfällen führte. In diesem Umfeld sollte die Opec für einen stabilen Ölmarkt und vor allem stabile Einnahmen für die Länder mit den Ölreserven dienen.

Nicht der erste Austritt

Bisher bestand ... (Benjamin Fitzgerald)

Den vollständigen Artikel lesen ...