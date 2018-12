Am 11. Dezember stimmt das britische Parlament über das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen ab - Ausgang ungewiss. Ein Brite, der in Deutschland arbeitet, erzählt, was die jahrelange Ungewissheit mit ihm macht.

Um vier Uhr morgens sagte der Nachrichtensprecher der BBC: "We're out." Für Thomas Cartwright begannen mit diesem Tag, dem 23. Juni 2016, Jahre der Ungewissheit.Der heute 32-Jährige ist in Birmingham geboren, hat in Oxford studiert und arbeitet seit 2009 in Deutschland, mittlerweile als Implementation Manager beim Hamburger Spieleentwickler InnoGames. "Ich war fassungslos", sagt Cartwright über jene Nacht. "Ich dachte, im Fernsehen liefe ein falscher Film. Die Grundlage, auf der ich mein Leben aufgebaut hatte, war auf einmal weggebrochen."

Wie ihm geht es seitdem mehr als 100.000 Briten, die in Deutschland leben und arbeiten. Auch ihre Arbeitgeber sind nur bedingt in der Lage, ihre Geschäfte zu planen, weil Großbritannien für sie oft ein wichtiger Exportmarkt ist.

Zwar haben sich im November dieses Jahres, fast zweieinhalb Jahre später, die 27 verbleibenden EU-Staaten und die britische Regierung auf einen Vertrag für einen geordneten Austritt des Königreichs Ende März 2019 geeinigt. Doch bedeutet auch diese Einigung nicht allzu viel. Kern des Vertrags ist eine Übergangsphase, in der sich im Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU nichts ändern soll. Alles Weitere wird später verhandelt, vorausgesetzt, Theresa May erhält eine Mehrheit für den Vertrag im britischen Parlament. Darauf deutet aktuell allerdings kaum etwas hin. Ein Brexit ohne Einigung mit der EU steht also immer noch im Raum - was eine langfristige Lebensplanung für viele Briten in Deutschland unmöglich macht.

Aus rechtlicher Sicht hat das Brexit-Votum für Briten und ihre Arbeitgeber in Deutschland bisher nichts geändert. Allerdings ist der Alltag seitdem ein anderer. "Es hat keinen verdammten Tag gegeben in den letzten zweieinhalb Jahren, an dem ich nicht über den Brexit gesprochen habe", sagt Cartwright. "Es nervt einfach."Dinge, die selbstverständlich schienen, als Cartwright nach Deutschland zog, um hier zu arbeiten, sind das nun nicht mehr. Seine Eltern etwa leben in Großbritannien. "Werden sie ein Visum ...

