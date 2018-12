Warren Buffett hat über 100 Milliarden Dollar in der Kasse. Ihm kommt die Korrektur gelegen. Er wird weiter sein Depot aufstocken. Im November 2009 sagte Buffett in einem Vortrag an der Columbia Business School: Wir haben immer genug Bargeld, so dass ich mich sehr wohl fühle und mir keine Sorgen machen muss, nachts zu schlafen. Aber das liegt nicht daran, dass ich Bargeld als Anlage mag. Bargeld ist im langen Schnitt eine schlechte Anlage. Aber Sie möchten immer genug haben, damit niemand Ihre Zukunft im Wesentlichen bestimmen kann. Das Schlimmste - die Finanzpanik - ist hinter uns. Der wirtschaftliche Abschwung, der zu einem gewissen Grad aus dieser Finanzpanik kam, ist immer noch am Wirken. Es wird enden. Ich weiß nicht, ob es morgen oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...