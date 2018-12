Facebook steckt in der tiefsten Krise seiner Geschichte. Politiker wollen das Netzwerk regulieren, die Nutzerzahlen stagnieren. Wachstum soll jetzt die Fotoplattform Instagram bringen. Doch auch bei der gibt es Probleme.

Die Dienste von Adam Mosseri waren bei Facebook erst mal gar nicht erwünscht. Als der amerikanische Produktdesigner im Sommer 2007 eine Bewerbung an das damals gerade mal drei Jahre alte soziale Netzwerk schickte, so erinnert er sich heute, lehnte das umgehend dankend ab. Mosseri heuerte erst mal bei einem anderen Start-up an und versuchte es ein Jahr später auf ein Neues. Dieses Mal hatte er Erfolg.

Heute ist der hoch aufgeschossene Designer mit den wachen braunen Augen eine Art Allzweckwaffe von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Der 35-jährige Mosseri springt immer dann ein, wenn es für seinen Chef besonders brenzlig oder besonders wichtig wird. Als Chef des Facebook-Newsfeed, der die Nutzer über für sie relevante Neuigkeiten informiert, musste er die Position des Netzwerks in den Debatten um Fake News und mögliche Manipulationen vor der US-Präsidentenwahl vertreten. Seit Anfang Oktober steht er jetzt an der Spitze von Instagram. Die Foto- und Videoplattform ist der wichtigste Hoffnungsträger im Zuckerberg-Reich, das zuletzt so schwer wie noch nie in Bedrängnis geraten ist. Denn zur politischen Kritik kommen nun noch Zweifel am künftigen Wachstum. Die kann nur der Erfolg von Instagram beseitigen.

Kritiker haben zuletzt lautstark eine schärfere Regulierung oder gleich die Zerschlagung von Facebook sowie die Ablösung Zuckerbergs gefordert. Der 34-jährige Multimilliardär sehe sich "im Kriegszustand", wie er kürzlich einem Vertrauten sagte. Kämpfen muss er vor allem gegen den Eindruck, dass das Netzwerk Menschen nicht verbindet, sondern die Gesellschaft spaltet und sogar die Demokratie gefährdet. Die Liste der Vorwürfe reicht vom ausländischen Einfluss auf die Politik über Mobbing und die Verbreitung von Hetzbotschaften, über gehackte und gefälschte Nutzerkonten bis hin zum laxen Umgang mit dem Datenschutz. Dass zuletzt etliche Top-Manager das Unternehmen verließen, macht Zuckerbergs Position nicht komfortabler.

"Der Sinn seines Lebens"

Dabei sitzt er bis auf Weiteres fest im Sattel, trotz aller Kritik. Dem Gründer selbst gehören zwar nur noch 17 Prozent der Facebook-Aktien, dank etlicher Sonderregeln kontrolliert er aber 60 Prozent der Stimmrechte. Gegen seinen Willen geschieht nichts bei dem Konzern, schon gar nicht seine eigene Ablösung. "Mark sieht Facebook als den Sinn seines Lebens", sagt eine Unternehmerin, die ihr Start-up an das Netzwerk verkauft hat und den Facebook-Gründer aus dieser Zeit gut kennt.

Ernste Probleme bekommt Zuckerberg jedoch, wenn Facebook nicht mehr wie gewohnt oder gar überhaupt nicht mehr wächst. Die Nutzerzahl stagnierte zuletzt bei gut 2,2 Milliarden, in Europa ging sie sogar leicht zurück. Und neue Wachstumsregionen sind nicht in Sicht. So hat Zuckerberg zwar eifrig Mandarin gelernt und um die Gunst der Parteiführung in Peking geworben, muss in China aber weiter draußen bleiben. Gleichzeitig steigen die Kosten, weil Facebook Tausende Mitarbeiter einstellt und massiv in künstliche Intelligenz investiert, um Probleme mit gefälschten Konten und Propaganda in den Griff zu bekommen. Setzt sich der Trend fort, ist ...

