Honda hat solide Halbjahreszahlen präsentiert. Der Umsatz stieg um 5%, der Gewinn um 19% und die operative Marge verbesserte sich dank erfolgreicher Kostensenkungen von 5,6 auf 6,5%. Während der Autoabsatz mit 2,55 Mio Einheiten in etwa auf Vorjahresniveau lag, stiegen die Motorradverkäufe um 7,3% auf 10,7 Mio Einheiten. Geholfen hat vor allem die starke Nachfrage in Indien und Vietnam. Alle Sparten haben zum Wachstum beigetragen und operativ mehr verdient. In der AutoSparte wuchs der Umsatz ... (Volker Gelfarth)

