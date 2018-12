BMW hat überraschend schwache Zahlen für das 3. Quartal präsentiert. Der Gewinn brach um 24% und das Vorsteuerergebnis um 26% ein. Die operative Marge in der Auto-Sparte hat sich sogar auf 4,4% nahezu halbiert. Nicht ganz so schlimm sieht der 9-MonatsVergleich aus. Bei einem Umsatzrückgang um 1,8% hat der Konzern netto 9% weniger verdient. Das Vorsteuerergebnis schrumpfte um 9,8% auf 7,9 Mrd € und die operative Marge von 9,4 auf 7,6%. Der Absatz zog um 1,3% auf 1,83 Mio Fahrzeuge an.

Zuwächse ... (Volker Gelfarth)

