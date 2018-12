Der Wertverlust der Türkischen Lira führt zu einem drastischen Anstieg der in Dollar und Euro denominierten Schulden der Top-Clubs des türkischen Fußballs.

Der Währungsverfall der Türkischen Lira bereitet auch den Top-Clubs der türkischen Fußballiga (Süperlig) finanzielle Probleme. Die "Drei Großen" Fenerbahçe Istanbul, Besiktas Istanbul und Galatasaray Istanbul sind hochverschuldet. Fenerbahçe hat Schulden in Höhe von 621 Millionen Euro, Galatasaray in Höhe von 470 Millionen Euro und Besiktas in Höhe von 360 Millionen Euro. Burhan Karaçam, Vizepräsident von Fenerbahçe, zufolge steigen die Schulden seines Clubs bei jedem Währungsverfall um eine Lira auf eine weitere negative Summe zwischen umgerechnet 43,48 und 50,55 Millionen Euro. "80 Prozent unserer Schulden sind Fremdwährungsschulden. Um dieses Problem zu lösen, müssen wir uns über die Türkische Lira verschulden", zitiert CNN Türk Karaçam. Ali Koç, der im Sommer zum Präsidenten von ...

