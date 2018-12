Sixt hat nach 9 Monaten bereits den Gewinn des gesamten Vorjahres übertroffen. Sixt wächst auf breiter Front, in allen Kundengruppen, vor allem im Ausland, aber weiterhin auch in Deutschland. Der Umsatz nahm um 13,2% auf 2,22 Mrd € zu. Der operative Umsatz, ohne Umsatz aus dem Verkauf von Fahrzeug-Rückläufern im Geschäftsbereich Leasing, stieg um 13,6% auf 1,97 Mrd €. Die Sparte Autovermietung steigerte den Umsatz um 15,2% auf 1,62 Mrd €. Wie schon in den Vorjahren war das Auslandsgeschäft mit ... (Volker Gelfarth)

