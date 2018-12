Bridgestone hat für die ersten 9 Monate solide Zahlen präsentiert. Der Umsatz legte leicht auf 2,67 Bio Yen zu. Während das operative Ergebnis (EBIT) durch höhere Rohstoffkosten um 3% rückläufig war, legte der Gewinn je Aktie um 13,9% auf 291 Yen zu. Das stärkste Umsatzwachstum mit 7% erzielte die Region EMEA. In Japan legten die Verkäufe um 1% zu, während sie in der Region China und Asien-Pazifik um 1% rückläufig waren. In Americas lag der Umsatz auf Vorjahresniveau. Aktuell investiert Bridgestone ... (Volker Gelfarth)

