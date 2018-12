Das deutsch-chinesische Joint Venture FAW-VW erneuert an einem seiner fünf Produktionsstandorte in China eine Lackiererei. Für diesen Umbau zeichnet der Anlagenbauer Dürr verantwortlich. Dabei kommt ab der Inbetriebnahme im September 2019 zum ersten Mal in China das Rotationstauchverfahren RoDip E m ...

Den vollständigen Artikel lesen ...