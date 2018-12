Letzte Woche markierte erstmals seit August wieder eine Primärmarktaktivität von unter EUR 10 Mrd. (EUR 9,8 Mrd.). Angesichts des nahen Jahresendes sowie der Themen rund um Brexit, Handelskonflikt etc. dürfte der Primärmarkt bereits auf einen Ferienmodus umgestellt haben. Am Sekundärmarkt war auch letzte Woche Druck zu verzeichnen. Ratings: Moody's senkte am Freitag u.a. das Unternehmensrating des europäischen Altice Kredit-Pools (Altice Luxembourg S.A., Altice France S.A., Altice International S.a.r.l.) um eine Stufe auf B2 bei negativem Ausblick. Als Hauptgrund hierfür nannte die Ratingagentur eine rückläufige Umsatz- und EBITDA-Erwartung für die kommenden 12 Monate, ausgehend von steigendem Wettbewerbsdruck im französischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...