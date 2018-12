Die Hoffnung, dass es mit einer Kurshalbierung beim Wafer-Hersteller Siltronic (ISIN: DE000WAF3001) getan ist, hier ein Boden entsteht, der in die nächste Aufwärtsbewegung übergeht, dürfte bei manchem Anleger zwar groß sein. Aber wie steht die Chance, dass es auch so kommt, dass dieser Boden hält, statt durchschlagen zu werden? Es kommt auf diese Woche an. Der Kurs hätte die Chance, oberhalb des bisherigen Verlaufstiefs der Abwärtsbewegung, das am 20. November bei 66,50 Euro markiert wurde, erneut zu drehen, sicher. Aber woher nähme man die Motivation zum Einstieg?

Da klemmt es eben. Man weiß zwar, dass dieser massive Abstieg der Aktie ein Szenario sinkender Margen aufgrund einer Eintrübung des Umfelds bei den Chipherstellern vorwegnimmt, die so noch nicht einmal sicher wäre. Aber die Bären haben den Vorteil: Niemand könnte auf der anderen Seite behaupten, dass es nicht so kommt, dass das Wachstum der Halbleiterindustrie wieder ...

