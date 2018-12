AKK zur CDU-Parteivorsitzenden gewählt DE30 startet neue Handelswoche tiefer BASF fällt nach Gewinnwarnung

In der heutigen Asien-Sitzung waren starke Rückgänge zu beobachten. Die Aktien aus Australien und Japan stürzten ein, während sich die Aktien aus China etwas besser entwickelten. Vor diesem Hintergrund eröffneten die wichtigsten europäischen Aktienindizes am Montag wenig überraschend tiefer. Schwedische und niederländische Aktien verloren in den ersten Handelsminuten am meisten, während französische, spanische und schweizerische Aktien am widerstandsfähigsten gegenüber dem Abwärtsdruck waren. Gesundheits- und Immobilienunternehmen gehören zu den europäischen Spitzenreitern, während Chemie- und Bergbauunternehmen am stärksten zurückblieben.

Am Montag setzt der DE30 die Abwärtsbewegung der Vorwoche fort und erreicht mit der heutigen Eröffnung ein neues 2-Jahrestief. Für den Fall, dass die Bären während der heutigen Sitzung weiterhin dominieren, könnte die nächste zu beobachtenden Hürde nahe der 10.430-Punkte-Marke gefunden werden, da der Kurs während der Konsolidierung ...

