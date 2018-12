Wie stark die negative Grundstimmung an der Börse ist, lässt sich in der Regel am besten an den Spontan-Reaktionen auf schwache Unternehmenszahlen und sogenannten Gewinnwarnungen ablesen. So gesehen wurde am Freitag noch einmal sehr deutlich, dass die Grundstimmung der Investoren gerade ziemlich mau ist. Ein Tagesverlust von 18 Prozent bei einem der 30 Dax-Werte ist jedenfalls alles andere als alltäglich ...

