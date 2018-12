Die Zalando-Aktie setzt ihre schwache Kursentwicklung fort. In der Slow Stochastik stehen die beiden Linien kurz vor einer Kreuzung, was mit einem Kaufsignal einhergehen würde. Dies könnte den Kurs wieder etwas ansteigen lassen. Der RSI ist auch wieder in den neutralen Bereich gestiegen. Trotzdem liegt wohl noch ein weiter Weg vor der Zalando-Aktie. Der MACD wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit kein Signal abgeben. Die SMAs (38; 100 und 200) verlaufen alle über dem Aktienkurs.

