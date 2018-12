Die Cisco-Aktie ist am Freitag wieder nach unten geschossen. Der Kurs hat in der Spitze rund 4 % an Wert verloren. Zuvor hatte sich die Cisco-Aktie überaus stark gezeigt. Der Kurs ist angestiegen und hat sogar einen Ausbruchsversuch gestartet, dieser endete allerdings im Bereich um 49 USD.

Aktuelles zur Aktie: Ein Blick auf die gleitenden Durchschnitte kann nicht schaden!

Die gleitenden Durchschnitte bewegen sich allesamt unter dem aktuellen Kursverlauf. Jedoch ist der Abstand zur ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...