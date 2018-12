Anfang der 1990er Jahre wurden multifunktionale LAN-Kabelzertifizierer eingeführt und seitdem ist das Testen und Dokumentieren von Niederspannungs- und Glasfaser-Kommunikationsverkabelungen Standard. LAN-Kabelzertifizierer führen viele unterschiedliche Tests durch, um sicherzustellen, dass die installierten Systeme den Anforderungen der gültigen Industrienormen entsprechen. Darüber hinaus liefern sie detaillierte Berichte, die für unterschiedliche Zwecke benötigt werden. So geben die Testberichte Netzadministratoren und Kunden die Gewissheit, dass die neue Infrastruktur die Leistungsparameter zur Verfügung stellt, die vertraglich vereinbart wurden. Auch können die Berichte dem Kabelhersteller übermittelt werden, um bei Material- und Verarbeitungsfehlern gegebenenfalls Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Darüber hinaus schützen diese Berichte das Installationsunternehmen bei späteren Reklamationen.

Demgegenüber stecken das Testen und die Dokumentation von Überwachungskamerasystemen, die den Integratoren und Installateuren die gleiche Sicherheit bieten könnten, noch in den Kinderschuhen. Bis vor kurzem gab es auch noch keine Tester, die professionelle Berichte für CCTV-Installationen (Closed Circuit Television) erstellten. Daher wurden die Errichter bei auftretenden Störungen, die möglicherweise durch das Netzwerk des Kunden und nicht durch das CCTV-Kamerasystem verursacht wurden, einfach wieder an den Einsatzort zurückgerufen. Die Anwendung der aus Kommunikationsnetzen bekannten Test- und Dokumentationspraxis auf die Installation von Videoüberwachungsanlagen bringt damit eine Reihe von Vorteilen.

Tester zeigt Kamerakonfiguration

Ein LAN-Kabelzertifizierer wird eingesetzt, um ein Datenkabel oder ein Netzwerk zu testen und zu dokumentieren. Demgegenüber werden an die Prüf- und Messtechnik zum Testen und Dokumentieren von Überwachungskamerasystemen etwas andere Anforderungen gestellt, da andere Parameter zu prüfen sind. Anstatt die Kennwerte der Verkabelung zu ermitteln, erfasst ein so genannter CCTV-Tester die Netzwerk- und Videodaten und zeigt die aktuelle Konfiguration jeder einzelnen Kamera an.

Nahezu alle neuen Kamerainstallationen sind IP-basierte, digitale Systeme und werden über Ethernet-Kabel angeschlossen. Im Allgemeinen bieten diese IP-Systeme zahlreiche Vorteile gegenüber analogen Koaxialkabel-Installationen. Es gibt jedoch auch einen potenziellen Nachteil: Die Videoqualität ...

