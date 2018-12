An den Aktienbörsen geht weiter gar nichts, die 2900 im ATX scheinen nicht zu halten zu sein, es herrscht weiter hohe Vorsicht und die Taktik ist "Raus aus Risiko", wie man von Banken hört. Dazu kommen auch die Bad News: Schwache Aussenhandelszahlen aus China, der Handelsstreit, Brexit-Abstimmung in London morgen, die EZB am Donnerstag und am Freitag die Einzelhandelsumsätze in den USA. Die UBS rechnet vor, dass der Abschlag zum Langfrist-Durchschnitts-KGV im DAX bereits 15 Prozent beträgt. Da scheint schon viel eingepreist. Barclays glaubt, dass die "Flucht in die Defensive" inzwischen ihren Höhepunkt erreicht hat. In der Vergangenheit habe das Ausmaß von Umschichtungen aus Aktien in den Geldmarkt regelmäßig gute Chancen eröffnet. In ...

