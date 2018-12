Zu den Titeln, die sich in der zweiten Jahreshälfte 2018 bisher recht antizyklisch verhalten haben, gehört die Aktie der Dialog Semiconductor PLC (kurz "Dialog Semi"). Der Blick auf den Chart zeigt, dass die Aktie gegen Ende des ersten Halbjahres 2018 bei unter 13 Euro notierte. Am 1. Juli = dem ersten Tag des zweiten Halbjahres stand die Notierung im Bereich 13 Euro - und dann ging es per saldo aufwärts. Die Dialog Semi Aktie startete die neue Handelswoche zwar im Xetra-Handel mit einem Minus, ... (Peter Niedermeyer)

