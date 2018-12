Als neuer Vice President Global Sales verantwortet er den Auftragseingang für neue Maschinen der Marken Krauss Maffei und Netstal. Herr Daniel bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Sales, Marketing und Business Development mit. Zuletzt arbeitete er als VP Sales & Marketing bei Comau, einem Unternehmen für industrielle Automatisierung in Turin. Dort baute er seit 2015 den Bereich Sales & Marketing der Business Unit Robotics and Automation Products auf. Davor verantwortete er bei Siemens das Account Management für die Automotive Industry. Herr Daniel verfügt über einen Diplom-Abschluss in Elektrotechnik der Universität Hannover. Dr. Hans Ulrich Golz, President des Segments Spritzgießtechnik der Krauss Maffei Gruppe, betont: "Wir freuen uns sehr, mit Tobias Daniel einen ausgewiesenen Vertriebsspezialisten im Team begrüßen zu dürfen. Im Zuge unserer Wachstumsstrategie werden wir in den nächsten Jahren neue Wachstumsmärkte erschließen. Entsprechend werden wir unsere Vertriebsstruktur nach einem systematischeren und proaktiveren Ansatz ausrichten. Mit Tobias Daniel haben wir den richtigen Fachmann für diese Transformation gefunden und sehen der Zusammenarbeit gespannt entgegen."

Den vollständigen Artikel lesen ...