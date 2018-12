Das war eine Nachricht von Daimler, die gefühlt zuletzt etwas untergegangen ist - die aber potenziell wichtig für Daimler werden könnte. Und zwar teilte das Unternehmen mit, voraussichtlich Anfang 2019 ein gemeinsames "Mobilitäts-Unternehmen mit der BMW Group" zu gründen. Man habe sich entsprechend verständigt, und die EU-Kommission habe das Vorhaben bereits freigegeben, so hieß es. Und was die US-Wettbewerbsbehörde betrifft, da stehe man in Gesprächen. Ursprünglich hatte Daimler kommuniziert, ... (Peter Niedermeyer)

